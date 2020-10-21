Erdoğan’ın eski danışmanı Beki: İktidar kimseden çekmedi kendi dilinden çektiği kadar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Erdoğan’ın medyaya yönelik sözlerine ilişkin olarak, “Bütün inandırıcılık sorunları ve etkisizliğine rağmen, bu tablonun tek sorumlusu iktidar medyası mı peki? Beklentiyi yönetmekte yapılan yanlışların, acarlıkların hiç mi rolü yok bunda?” yorumunu yaptı.

Beki, “Coşkun, göz boyamaya odaklı, toz pembe gösteren iktidar propagandasıyla halkın acı gerçekleri, ha bire yükseltilen suni beklentilerle düşük gerçekleşmeler arasındaki uçurum açıldıkça açılıyor. Bunu iktidara kim yapıyor; kendisi değil mi?” düşüncesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi açılışında yaptığı konuşmada, "Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz. Medyamız en modern alt yapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. İlimde, sanatta, kültürde benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Bunun için de fikri iktidarımızı da hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim. Hiç kimsenin bu arayıştan rahatsız olmaması gerekir. Bir şekilde önüne konan çerçeveye körü körüne inanan ve fanatikliğini yapanın kendisine de ülkesine de hayrı olmaz." dedi.