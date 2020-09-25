Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Eğitimin kara gün fonu nerede kaldı, ihtiyat akçesi gibi başka ihtiyaçlara mı gitti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Koronavirüs salgını günlerinde Millî Eğitim Bakanlığı'nın kullanabileceği "Evrensel Hizmet Fonu"'nun nerede olduğunu sordu.

T24 yazarı Füsun Sarp Nebil'in Evrensel Hizmet Fonu'nun peşine düştüğü ve akıbetini sorduğu "Evrensel Hizmet Fonu; hükümetler fonları amacına uygun kullanmalı" başlıklı yazısını hatırlatan Beki, "Meğer 2010’da başlatılıp tamamlanamayan Fatih Projesi’nde bu fon kullanılmış. Fonun yarısı harcanmış. 12 milyar lira toplandığı hesap ediliyor. Kalan bakiyenin akıbeti meçhul. Turşusu mu kuruldu? Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesi gibi, amacı dışında başka ihtiyaçlara mı gitti?" düşüncesini dile getirdi.

Beki,"Kötü gün paraları yenip bitirilmiş. Bireysel emeklilik birikimlerine bile göz dikilmiş. Özel sektörün canlandırılması için piyasaya yedirme hazırlıkları yapılıyor. Evrensel Hizmet Fonu’na mı dokunulmamış olacak? Memleketin kenarda köşede sakladığı bütün zulaları yutan kara delikten şayet kurtulduysa, bu fona büyük iş düşüyor. 18 milyon öğrencinin yarısının evinde internet ve bilgisayar yok. Eğitim Bilişim Ağı EBA, 18 milyona göre planlansa ve yoğunluktan çökmese bile en az yarısı uzaktan eğitime katılamayacak. Ders kırmaktan başka seçenekleri yok. Eğitimdeki eşitsizlik, korkunç bir uçuruma dönüşüyor. Bugün değilse ne gün kullanılacak Evrensel Hizmet Fonu? Makas açılıyor. Ve tam da bu makası kapatmak için toplanan fon ortada yok. Varlığını bize hatırlattığı için Füsun Sarp Nebil’e teşekkür ediyor ve kampanyasını destekliyorum. Çağrısı şu: #FonlarDoğruYerdeKullanılsın #EvrenselHizmetFonunuÖğrencilereTahsisEtŞimdi" ifadesini kullandı.

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