Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Cumhurbaşkanlığı sisteminin temel iddiasını AKP'li Rumeysa Kadak tek başına çürüttü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP'li milletvekili Rumeysa Kadak'ın açıklamalarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni ele verdiğini belirtti. Beki, " Meclis yürütmenin kontrolünden kurtuldu mu, iktidar üzerindeki denetimi güçlendi mi, işlevi arttı mı, iktidarın mı milletin mi vekili olarak seçiliyorlar? Hepsini bir çırpıda koydu ortaya. Bir de kızmazlar mı! Velinimet yahu, öpün başınıza koyun, daha ne istiyorsunuz!" görüşünü savundu.

Beki, "Muhalefeti memnun etmek de zor hakikaten, ne yapsan dudak bükecek bir şey buluyorlar(!) AK Partili milletvekili Rumeysa Kadak'a yaptıklarına bakın, hiç mi kıymet bilinmez! Cumhurbaşkanlığı sisteminin temel iddiasını tek başına çürüttü. Hem de yeni sisteme geçişin ikinci yıldönümünde. Neydi o iddia? Yeni sistem, Meclis'i daha etkin hale getirecekti. Yürütmenin kontrolünden çıkaracak, yasama ve yürütmeyi birbirinden kesin biçimde ayıracaktı. Yasa tasarıları artık hükümetten gelmeyecek, milletvekilleri teklif verecekti. Meclis'in denetim imkan ve yetkisi sıfırlanmayacak, bilakis artacaktı. Kuvvetler ayrılığı, hiç olmadığı kadar güçlenecekti... Sistem, bu propagandayla referandumdan geçirilmişti. Muhalefet, yalanlamaya uğraşıyor hala. İki yıllık uygulamanın bilançosunu çıkarıyor. Yanlış ve yanıltıcı olduğunu ispat edecekler ya..." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Temmuz 2018’de yemin ederek göreve başlamasının üzerinden iki yıl geçmiş.Meclis'teki 600 milletvekili, bu iki yılda bin 493 maddelik 104 kanunu yasalaştırırken...Cumhurbaşkanı, 2 bin 229 maddelik 64 kararnameyi tek başına yürürlüğe koymuş. Bu işleyiş de gerçeğin bize söylendiği gibi olmadığını gözler önüne seriyormuş da...Takke düşmüş kel görünmüş de...Oysa AK Partili Kadak, muhalefeti bunca zahmetten kurtararak 'kral çıplak' dedi zaten. İki tivitle işin aslını gösterdi ama beğendiremedi. Meclis’teki Netflix yasağı tepki çekmişti. Kadak ise yasağı 'TBMM dizi izleme değil, çalışma yeri' diyerek savunmuştu. Şimşekleri üstüne çekti, hedef oldu. Meclis çalışma yeriyse niye kayda değer hiçbir çalışması olmadığı söylenince de Kadak, zulayı patlattı. Nasıl dayansın! !An itibariyle önerdiğim kanun tasarısı: 0 Soru önergesi: 0' diye karnesini paylaştı. Gururla, üste çıkarak. Ve gerçeği muhalefetin suratına tokat gibi çarptı." değerlendirmesinde bulundu.

Beki, "İfşasını şöyle de sürdürdü: 'Bir iktidar vekili olarak, denetim ve bilgi almayı amaçlayan önergelerle kendimizi denetlemek, zaten bildiğimiz bir konuda kendimize soru sormak mantıklı mı sizce?' Muhalefetin sistem eleştirilerini daha nasıl haklı çıkarsın, söylemiş işte söylenebilecek ne varsa. Meclis yürütmenin kontrolünden kurtuldu mu, iktidar üzerindeki denetimi güçlendi mi, işlevi arttı mı, iktidarın mı milletin mi vekili olarak seçiliyorlar? Hepsini bir çırpıda koydu ortaya. Bir de kızmazlar mı! Velinimet yahu, öpün başınıza koyun, daha ne istiyorsunuz!" ifadesini kullandı.

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Meclis’in en genç üyesi olan 23 yaşındaki AKP İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, YouTube kanalından bir günlük Meclis çalışmalarını konu alan bir 'vlog'la gündem olmuştu. Videoda çok saatlere kadar çalıştığını söyleyen Kadak, Meclis'e kanun teklifi ve soru önergesi vermemesi nedeniyle eleştirilmişti.