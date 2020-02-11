Erdoğan’ın eski danışmanı Beki: Cübbeli değil ama iktidar kaçırmamalıydı Kudüs mitingini, bariz hata

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, pazar günü Saadet Partisi’nin öncülüğünde gerçekleşen Kudüs mitingini kaleme aldı. İktidar dışında davet edilen diğer partilerin mitinge katıldığının altını çizen Beki, “Amaç; slogan atmak ve iktidarı Filistin davasına ihanetle, siyonist uşaklığıyla vesair karalamak değildi. İç siyasete ve partizanlığa filan alet etmek de değildi. Kudüs'ün sloganlarla kurtarılamayacağını bütün hatipler dile getirdi. İktidar, lafla yetinmeyip icraata geçmeye davet edildi. Fakat bu da sloganla bırakılmadı, neler yapılabileceğine dair somut öneriler sunuldu.” düşüncesini dile getirdi.

Beki, “Ayrıca, belediye seçimlerinde İstanbul'u CHP alırsa Kudüs'ün düşeceği şeklindeki popülist hezeyanlara, okkalı bir cevap verilmiş oldu. O ucuz istismar propagandası, bir kez daha çürüğe çıkarıldı." görüşünü savundu.

Beki, "Miting için 'katılmak caiz değil' fetvası veren Hoca lakaplı Cübbeli Ahmet de bir teşekkürü hak ediyor. İşkembeden salladı ama mitingin başarısına epey hizmeti geçti. Gölgeleyecek sabotaj ve provokasyonlardan o kalabalığın korunmasındaki emeği inkar edilemez. Varsa sözüyle amel edenler, onları uzak tuttu, sağ olsun." ifadesini kullandı.

Beki, "İktidarsa katılmamakla, temsilci göndermemekle, yine ayrı durmayı tercih etmekle bu fırsata yazık etti. Bariz hata!" ifadesini kullandı.

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