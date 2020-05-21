Erdoğan’ın eski danışmanı Beki: 'Asılsız ve provokatif' paylaşımlarla ilgili sayıların 5 Mayıs'ta kesilmesi tesadüf mü?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, “İçişleri bu işlere ne diyor” başlıklı yazısına bakanlıktan gelen yazılı açıklamayı bugünkü köşesinde paylaştı. Beki, “Asılsız ve provokatif' paylaşımlarla ilgili takip, yakalama ve tutuklama sayıları her hafta güncelleniyordu. 5 Mayıs’tan sonra ise veri akışı birden kesildi. Tam da olmayan darbe çığırtkanlığını varmış gibi göstererek muhalefete tehdit yağdırma furyasına denk gelmesi, tesadüf müydü?” diye sordu.

İçişleri Bakanlığı Beki'nin 13 Mayıs'taki yazısındaki "Sevda Noyan ve fanları, medyayla siyasetteki destekçileri neden tutuklanmıyor demiyorum. Ama şunu söylemek için, İçişleri'nin son bir haftalık bilançoyu açıklamasını dört gözle bekliyorum: 'Asılsız ve provokatif' paylaşımdan bunlar bile yakalanmıyorsa öbürleri niye yakalandı, günahları neydi? Olmayan darbe çığırtkanlığını varmış gibi göstermekten daha asılsız, buna dayanarak ölüm tehditleri savurmaktan daha provokatif ne olabilir? ‘Asılsız ve provokatif’ paylaşımdan bunlar yakalanmıyorsa öbürleri niye yakalandı?" yorumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Yazınıza istinaden aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; özellikle TCK ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, nefret söylemleriyle ayrıştırıcı provokasyon yaptığı, konusu suç teşkil edecek şekilde halk sağlığını ve kamu düzenini bozucu nitelikte toplumu korku, panik ve endişeye sevk eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarının ve gerçek kullanıcılarının açık kimliklerinin belirlenerek adli makamlara intikal ettirilmesi sağlanmaktadır.

Kamuoyu tarafından bilinen veya kimliği açıkça belli olan şahısların görsel ve yazılı basında yaptıkları suç teşkil eden açıklamaları hakkında, Cumhuriyet Savcılıkları resen soruşturma başlatabilmektedir.

Kolluk birimlerimizin siber güvenlik dairelerince yapılan çalışmalar kapsamında, kamuoyu tarafından bilinmeyen ve anonim isimle konusu suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesaplarına ilişkin kullanıcı kimlik ve adres tespit edilerek gerekli değerlendirilmelerin yapılması ve yasal sürecin başlatılması için adli mercilere bilgi verilmektedir.

Organize suç örgütleri, terör örgütleri ve her türlü suç şebekelerinin iletişim ve propaganda aracı olarak sosyal medyayı kullanmalarına izin verilmeyecektir.

Sanal devriye faaliyetleri hassas bir şekilde yürütülmektedir ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır.

Suçluların hızlı bir şekilde adalete teslim edilmesi, vatandaşlarımızı doğru bilgilendirilerek korku ve paniğe sevk edilmemesi, sanal devriye faaliyetlerinde en temel önceliklerimizdendir.

Bakanlığımızın resmi sosyal medyada hesaplarında ise son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne sebep olan ve ülkemizde de tespit edilen Koronavirüs (Kovid-19) salgını özelinde çeşitli terör örgütleri (FETÖ/PDY, PKK/KCK vb.) ve marjinal gruplar tarafından; ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlara yönelik işlem yapılan sosyal medya hesaplarına ilişkin veriler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.”

Beki yazılı açıklamaya ilişkin, "Oysa TV ve gazetelerden tetiklense de, sosyal medyada şiddetlenerek devam etti muhalefeti hedefleştiren kampanya. Ayrıca bu tip “Asılsız ve provokatif” paylaşımlarla ilgili takip, yakalama ve tutuklama sayıları her hafta güncelleniyordu. 5 Mayıs’tan sonra ise veri akışı birden kesildi. Tam da olmayan darbe çığırtkanlığını varmış gibi göstererek muhalefete tehdit yağdırma furyasına denk gelmesi, tesadüf müydü? Buna da Bakanlıktan sözlü cevap aldım. Bir: Haftalık güncelleme, koronayla mücadele verilerini kapsıyormuş. (Ne değişti de ona iki hafta ara verildi? Sormaya sıra gelmedi.)" ifadesini kullandı.

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