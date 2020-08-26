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Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: AKP’li Canikli baltayı çok pis taşa vurdu, 'üst akıl’ın varlığını ispat edeyim derken nasıl bir yutturmaca olduğunu kanıtladı

26 Ağustos 2020 10:07

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP'li Nurettin Canikli'nin Fitch’in açıklamasına yönelik açıklamalarıyla ‘baltayı çok pis taşa vurduğunu’ belirtti. Beki, "Üst akıl’ın varlığını ispat edeyim derken nasıl bir yutturmaca olduğunu kanıtladı" düşüncesini dile getirdi. 

Beki, "Hemen belirtmek isterim, bu bir hakkı teslim yazısıdır.  Arada kaynamasın. Daha önce de deneyenler oldu ama ‘Üst Akıl’ komploculuğunun ipliğini kimse böyle pazara çıkaramamıştı.  Ekonomistlerin, ipini çekmek için şu kadarını demesi yetti: Fitch’in not takvimi 2019’da ilan edilmişti. Tarih, 9 aydır günü gününe belliydi. Bilmeyen yoktur...  Canikli, baltayı çok pis vurdu taşa. ‘Üst Akl’ın varlığını ispat edeyim derken nasıl bir yutturmaca olduğunu kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu. 

Beki, "Dış güç yavelerinin niye yumurtlandığını, nasıl bir yutturmaca olduğunu çırılçıplak teşhir edeyim desen ötesi olmazdı.  Elleri dert görmesin Canikli’nin, bir fiskede nakavt. Milleti kandırmak üzereyken suçüstü bastı ‘Üst Akl’ı. ‘Alt Akl’ın süfliliğine de bir güzel fener tuttu.  İçine girdiği gayretten dolayı Canikli’yi kutluyor, üstün başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı. 

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