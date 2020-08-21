Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: AK Parti zıddına dönüştü mü, dönüşmedi mi; siz söyleyin!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP'nin geçmişte savunduğu şeylerin zıddını yapmaya başladığını belirtti. Beki, "AK Parti zıddına dönüştü mü, dönüşmedi mi; siz söyleyin!" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Neydi, ne oldu’ derseniz... Bugün muhalefete yönelttiği hemen tüm suçlama ve kınamalara, dün kendisi muhataptı. 'İç tehdit ve düşman' gibi gösteriliyordu. Bugün muhalefeti öyle gösteriyor. Ayrımcılığa ve nefret söylemine maruzdu. Erdoğan’la Gül başta, etnik kökenleri bile kara propagandayla dile dolanıyordu. Bugün kendisi, muhaliflerini tersinden bir ayrımcılık ve nefret söylemine maruz bırakıyor." yorumunu yaptı.

Beki, "ABD ve AB’yle demokratik dayanışma sergilediği günleri unuttu. İçeride askeri vesayeti, o destek ve dayanışma sayesinde alt ettiğini de unuttu. O vakitler insan hak ve özgürlüklerini, ülkelerin dışardan karışılamaz iç işi ve ulusal egemenlik konusu diye görmüyordu. BOP Eşbaşkanlığını, demokrasi ve insan haklarını Ortadoğu’ya yayma rolünü üstlenmekle övündüğü günlerdi." görüşünü savundu.

Beki, "Türkiye’deki antidemokratik ve yasakçı uygulamaları, her platformda göğsünü gere gere dünyaya şikâyet ediyordu. Dış baskı kurmak, dışardan destek toplamak için... ‘Tam bağımsızlıkçılık’ adına ‘Amerikan Projesi, dış mihrakların oyuncağı’ olmakla ve vatanı satmakla suçlanıyordu bu yüzden. Oysa şimdi; muhalefeti vatan hainliği, dış güç uşağı ve Amerikan projesi olmakla suçlamadığı gün olmuyor." ifadesini kullandı.

Beki yazısında şunları kaydetti:

“Üç tarafımız deniz, dört tarafımız düşmanla çevrili” hamasetine karşıydı. Gerçekçiydi. Komşularla sıfır sorun politikası başlatmıştı.

Şimdi ise her yanımızın sarıldığı, etrafımızın içten dıştan kuşatıldığı, yedi düvelin saldırısıyla savaşta olduğumuz kuruntularını o körüklüyor. Bölgemizde ve dünyada kavgalı bütün taraflarla aynı anda konuşan tek yönetim olmakla iftihar ediyordu. İran ve Suriye’yle de Suud, İsrail ve ABD’yle de dostane görüşebilen yegane yönetimdi. Şimdi her tarafla sorunlu ve Emirlikler, İsrail’le niye konuşuyor diye bozuk atıyor. AK Parti zıddına dönüştü mü, dönüşmedi mi; siz söyleyin!

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