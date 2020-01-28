Erdoğan’ın eski danışmanı: Battaniye uzatan el HDP'liyse kabul edilmiyor mu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından bölgeye yapılan yardımları yazdı. Beki "Deprem üzerinden siyasi yıpratma kampanyaları, karşılıklı düzenlendi" görüşünü savundu. HDP'li Ergani Belediyesi'nin Elazığ'daki depremzedelere gönderdiği yardım malzemeleriyle yüklü iki kamyonun kente girişine izin verilmemesine ilişkin, "Battaniye uzatan el HDP'liyse kabul edilmiyor mu?" diye sordu.

Beki, "En garibi ise belediyeler ekiplerini yollayıp konvoylar kaldırıyor, sanatçılar Elazığ'a kadar gidip görüntülü ayni yardım dağıtıyor, parti teşkilatları yiyecek giyecek taşıyor, siyasetçiler dayanışmada boy gösteriyor...Hepsine laf eden kendini bilmezler peydah oldu ama hiçbiri engellenmezken sadece HDP'li belediyenin yardım ulaştırması engellenebildi." düşüncelerini dile getirdi.

Beki, "HDP'li Diyarbakır Ergani Belediyesi de diğerleri gibi kuru gıda, mont, bot, battaniye, ısıtıcı yükleyip iki kamyonla geldiği Elazığ'a sokulmadı. Valilik, AFAD ve Kızılıay'a bırakmak yerine kendileri dağıtmakta ısrar edince geri yolladı. HDP, 2020 bütçesinden payına ayrılan 50 milyon lira Hazine yardımını daha bu ay almadı mı oysa? Alabiliyor da veremiyor mu? Enkaz altında kalana da kurtarmaya koşana da partisi sorulmuyor. Deprem vergisi kesilirken parti ayrımı yapılmıyor. Ama battaniye uzatan el HDP'liyse kabul edilmiyor mu?" ifadesini kullandı.

Beki yazısında şunları kaydetti:

Her tarafı siyasi gösteri olsa bile ne sakıncası vardı? Diğer partiler gibi yardımlaşma yarışına katılarak siyaset yapmaları, başka yollarla kendilerini göstermelerinden bin kat evla değil miydi?

Bazı sanatçılar gibi popülist fotoğraf verip topluma sevimli görünmeleri ihtimalinden çekinildiyse...O fotoğraf bilakis, böyle zamanlarda siyasi farklılıkları nasıl bir kenara attığımızın sembollerinden biri kılınamaz mıydı? Birlik ve beraberlik içinde kenetlenmemize daha çok hizmet etmez miydi?

Biliyorum, bu kadarcığını sormak dahi bazılarını kızdırmaya, köpürtmeye yetecek. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği üzere, sorgulanamayan devlet geride kaldı. Artık hesap sorulabiliyor, kusura kalmasınlar.

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Ne olmuştu?

Yardım kamyonlarının geri çevrilmesiyle ilgili tartışmaların odağındaki Soylu, HDP’li Ergani Belediyesi’nin AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdiğini kaydederek, “Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik” diye konuştu.

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