Erdoğan'ın eski basın danışmanı TRT'de yayınlanan Yedi Güzel Adam senaryosunu yazarken hangi bölümün çıkarıldığını yazdı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 5 yıl boyunca basın danışmanlığını yapan Ahmet Tezcan, TRT'de yayınlanan Yedi Güzel Adam senaryosunu yazarken, proje sorumlusunun bir bölümü çıkarttığını ve kendisine "Çünkü herkes siyaseti kötülüyor, siyasete güveni azaltıyor, biz bunu yapmayalım" dediğini dile getirdi.

Ahmet Tezcan haber365.com'da "Her Karun'u Süleyman sanırsan vatan bölünür, satan bölünmez!" başlıklı yazısında, Yedi Güzel Adam senaryosunu yazdığı sırada yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı; "Bir zamanlar Yedi Güzel Adam dizisinin senaryosunu yazarken, hangi bölümdü bilmiyorum, bir edebiyat dersinde Erdem Beyazıt'a şunları söyletmiştim: "Söz'ün üç hali vardır: Söz evvela Sergilenen Öz'dür. Sözün ne ise osun sen. Üslub-u beyan ayniyle insan derler. İkincisi Saklanan Öz'dür. Bunu gazeteciler ve politikacılar yapar genellikle. Toplumu istedikleri gibi yönlendirip yönetmek için onlara kendi özlerini unuttururlar. Bir de Sırlanan Öz vardır ki, o tasavvuf alanına girer ve beni aşar!”

Bölümü yazıp gönderdim, proje sorumlusu aradı “Abi şu diyalogdaki Saklanan Öz kısmını çıkartalım. Çünkü herkes siyaseti kötülüyor, siyasete güveni azaltıyor, biz bunu yapmayalım" dedi."

Ahmet Tezcan maillerle iki gün uzun uzun tartıştıklarını ancak Saklanan Öz kısmının da çıkartıldığını belirterek, "Siyaset bir kavramdır ve o kavram orada duruyor, benim yahut bir başkasının kötülemesinden de etkilenmiyor.

Kavramları kanatamazsınız! Fakat o kavramlarla kendinizi yahut başkalarını kanatabilirsiniz! Hangi bıçak kendisini kesebilir ki? Fakat o bıçakla kendinizi yahut başkalarını kesebilirsiniz! Son ucu kötü olan bıçak değil, o bıçağı tutan eldir! Tamamen kişisel yani! Tamamen duygusal! Yani bütün mesele siyaset kavramını kişinin nasıl kavradığına bağlı. Siz nasılsanız siyaset öyle!

Siz sıradan, günlük hayatınızda, Karun kadar zengin olana Süleyman muamelesi yapıyor, para ve güce ulaşanın bilgi ve hikmet sahibi de olacağına inanıyor, öyle itibar ediyorsanız, siyaset öyle olacaktır.

Öyle bir siyasette, para da harcanır adam da! Dava da satılır, vatan da!" diye yazdı.

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