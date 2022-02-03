Erdoğan’ın eski avukatı İnal, TİP milletvekili Ahmet Şık, gazeteciler Barış Terkoğlu ve Ulaş Can’dan tazminat kazandığını duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık, gazeteciler Barış Terkoğlu ve Ulaş Can'dan tazminat kazandığını duyurdu.

İnal Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar önerilerinizi hassasiyetle okuyorum. Bugün de Barış Pehlivan’dan şahsıma dönük iftiralarından dolayı 20.000 TL ,yön haberden Ulaş Can’dan da 15.000 TL tazminat kazandım. İdlib'deki mazlumlar, yetimler, Kuran kursu talebeleri, ihtiyaç sahiplerine sürekli yeni paralar geliyor. Arkadaşlar Barış Terkoğlu’ndan da 20 bin 500 TL kazandım. Onu nereye versek ki? Arkadaşlar Ahmet Şık şeysinin şahsıma dönük iftiralarından dolayı iki ayrı davadan toplam 67.795 TL tazminat kazandım ve tahsil ettim. Bunu sizin önerilerinizi dikkate alarak bir yere bağışlamak istiyorum. Buyrun?" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın “Cendere” kitabında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal tarafından rüşvet pazarlığı yapıldığı iddiaları yer aldı.

O dönem Bağımsız Milletvekili olan, mevcut Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e “Gereğini yapacak mısınız?” diye sordu.

Şık, paylaşımlarında ayrıca İnal ile bazı yargı mensupları arasında, “Fransa firması Tefal'in, Kent Yangın firmasına ödemesi gereken 20 milyon TL’nin engellenmesi”ne yönelik dava dosyasına da girdiği iddia edilen görüşmelerin dökümü yer aldı.

Şık’ın tweetleri 2 ve 16 Aralık 2020’de İleri Haber’de “iddia” şeklinde haberleştirildi. Bu haberler üzerine Mustafa Doğan İnal şikayetiyle İleri Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Doğan Ergün ve dönemin Sorumlu Müdürü olan mevcut Genel Yayın Yönetmeni İzel Sezer hakkında soruşturma başlatıldı.