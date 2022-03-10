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Erdoğan'ın doktorlarla ilgili çıkışına Cemil Barlas'tan destek: DSÖ protokollerini uygulamak için doktor olmaya gerek yok, hasta bakıcı yapar

"Doktorlar gidiyormuş gitsinler"

10 Mart 2022 17:28

Cemil Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorları hedef alan sözlerini desteklerken "Zaten DSÖ protokollerini harfiyen uygulamak için doktor olmaya gerek yok, hasta bakıcı yapar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorları hedef alan konuşmasının ardından A Haber'in programcılarından Cemil Barlas'tan destek geldi.

Erdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada hekimlere yönelik "Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

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