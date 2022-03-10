Erdoğan'ın doktorlarla ilgili çıkışına Cemil Barlas'tan destek: DSÖ protokollerini uygulamak için doktor olmaya gerek yok, hasta bakıcı yapar

Erdoğan'ın sözleri Türk Tabipleri Birliği (TTB) başta olmak üzere hekim örgütleri ve diğer sağlık meslek kuruluşlarından tepki aldı. Cemil Barlas ise Erdoğan'ın sözleri üzerine Twitter hesabından“Doktorlar gidiyormuş gitsinler. Zaten DSÖ protokollerini harfiyen uygulamak için doktora olmaya da gerek yok. Hasta bakıcı yapar” ifadelerini kullandı.

"Cevap veren doktorlar sadece satılmış değil aynı zamanda gerizekalı da"

Cemil Barlas aldığı tepkiler üzerine bu kez de hakarete başvurarak “Bu twiti üstüne alınıp cevap veren doktorlar sadece satılmış değil aynı zamanda gerizekalı da..” diye yazdı.

Barlas, sonrasında ise doktorlara FETÖ suçlaması yaptı.