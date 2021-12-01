Erdoğan'ın diploması istinaf mahkemesine taşındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasıyla ilgili açtığı davada “güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin bulunmadığı” gerekçesiyle verilen ret kararı için üst mahkemeye gitti.

HKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun verdiği ‘ret’ kararının iptali istemiyle açtığı davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin “güncel, kişisel ve meşru bir menfaat bulunmadığı” gerekçesiyle ‘ehliyet yönünden’ verdiği ‘ret’ kararına itiraz etti. HKP’nin Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, talep edilen bilgilerin kamu yararını ve kamu düzenini ilgilendirdiği belirtilerek, “Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamda bulunan kişinin bu makama gelme koşulları yoksa bunun araştırılmasını isteme ve dava açmada tüm özel, tüzel kişiliklerin menfaati dolayısıyla taraf olma ehliyeti vardır” denildi.

"Bu meselenin peşini bırakmayacağız”

HKP MYK üyesi avukat Pınar Akbina ise dilekçenin detayına ilişkin, “İstinaf dilekçemizde, Türkiye’nin 81 ilinde 550 milletvekili adayıyla iki genel seçim, bir yerel seçime katılmış bir partinin ve 85 bin oy almış bir partinin güncel, meşru bir menfaatinin ihlal olduğunu ve tüm Türkiye’yi temsil ettiğini belirttik. Bu meselenin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

Ne olmuştu?

HKP, Yüksek Seçim Kurulu’na, TBMM’ye, ÖSYM’ye, Milli Savunma Bakanlığı’na, Eyüp Lisesi’ne, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye başvurarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasını istemişti. İBB, HKP’nin başvurusunu “özel hayatın gizliliği” gerekçesiyle reddetmişti. HKP avukatları, daha sonra üst başvuru yolu olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na başvurmuştu. Başvuru “özel hayatın gizliliği” gerekçesiyle reddedilmişti. HKP avukatları, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun kararının yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi için Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde dava açmış; bu davada da HKP’nin “güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin bulunmadığı” gerekçesiyle ‘ehliyet yönünden’ ret kararı vermişti.