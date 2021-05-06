Erdoğan’ın danışmanından ünlü isimlere tepki: Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından İsmail Cesur, bazı ünlü isimlere kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi.

Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi Cesur, paylaşımında sırasıyla Tarkan, Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’un fotoğraflarını paylaşarak “Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik” ifadesini kullandı.

Ünlü isimler ne demişti?

Ünlü şarkıcı Tarkan, Rize'nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağına direnen vatandaşlara destek olmuştu. Tarkan, konu hakkında birçok mesaj paylaşmıştı.

Komedyen Cem Yılmaz, İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçelerini göstererek yayımladığı genelgelerin ardından bir paylaşım yapmıştı. Yılmaz’ın “hunili” paylaşımında İçişleri Bakanlığı’na yönelik direkt bir eleştiri bulunmasa da sosyal medyada bu şekilde algılanmıştı.

Hükûmete karşın eleştirel yaklaşımıyla dikkati çeken Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz’un da şu mesajı iktidara yakın yayın organları tarafından eleştirilmişti:

Özoğuz da Tarkan gibi İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağı ile ilgili bölgedeki vatandaşlara destek olan birçok mesaj paylaşmıştı.