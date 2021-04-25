Erdoğan’ın danışmanı Oğan: Batı hiçbir zaman Türkiye'nin dostu olmamıştır, ABD de hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Oğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Batı hiçbir zaman Türkiye'nin dostu olmamıştır, ABD de hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır" düşüncesini dile getirdi.

Oğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı hiçbir zaman Türkiye'nin dostu olmamıştır. ABD de hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır.Şaşıracak kaygılanacak bir şey yok.Örtülü savaştan, ikiyüzlü ilişkidense açıktan savaş iyidir. TC devleti Erdoğan liderliğinde hepsinin hakkından gelir." ifadesini kullandı.