Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan, Türkiye’den kaçırılan eseri müzayededen satın alan İBB'ye şımarık çocuk benzetmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Türkiye’den kaçırılan bir eseri daha satın almasına Cumhurbaşkanlığı’ndan tepki geldi.

İBB, İstanbul Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabeyi Hollanda'da düzenlenen müzayededen satın aldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

"İBB olarak İstanbul Şile Bozgoca Camii’nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesi satışa çıkarıldığı müzayededen satın alarak İstanbul’a kazandırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi kitabeyi açacağımız İstanbul Kent Müzesi’de sergileyeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı’ndan İBB'ye "şımarık çocuk" benzetmesi

Daha önceden Londra'daki müzayedede satışa çıkartılan Fatih Sultan Mehmet portesini satın alan İBB’ye Cumhurbaşkanlığı’ndan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur, söz konusu eserin iadesi için diplomatik çalışmaların sürmesine rağmen İBB’nin “şımarık çocuk” gibi davrandığını öne sürdü:

"Belki de dünyada en çok kültürel varlığı kaçırılmış olan Türkiye’nin kültür diplomasisine zarar vermek, devletin elini zayıflatmak… Hepsi maalesef PR için... Devlet bilmiyor mu satın almayı? Gücü mü yok? Hakkı olanı geri almak için uğraşıyor. Şımarık çocuk gibi davranma İBB. Peki böyle sorumsuzluklar neden sürekli yapılıyor? Çünkü prim veriliyor. Rasyonalitenin sosyal medyada alıcısı yok, popülizmin alıcısı çok. Türk kamu menfaati, devlet politikası uluslararası alanda gözetiliyor mu yoksa hasar mı alıyor, umurlarında değil. Varsa yoksa PR."

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: