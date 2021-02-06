Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte kararına Prof . Dr. Melih Bulu'dan ilk yorum

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanması öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından haftalardır protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı e AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla üniversiteye hukuk ve iletişim fakültesi kurulması kararı için, “Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasının tartışmaları sürerken; Resmi Gazete'de yayımlanan kararla üniversitede iki fakülte kuruldu. Prof. Dr. Melih Bulu, söz konusu fakülte kararına ilişkin ilk değerlendirmesini kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptı.

Prof. Bulu, “Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi’ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” diye yazdı.

TIKLAYIN - Rektör tartışmasının yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu!