Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bağış yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü, Koronavirüs nedeniyle kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin sözleşmesini feshetti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Millî Dayanışma Kampanyası’na bir maaşını bağışladığını açıklayan İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını gerekçe göstererek kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin sözleşmesini feshetti.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, öğrencilerin, 14 Nisan’da da işten çıkış işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ö.Ö, “Her durumda öğrencisinin karşısında olduğunu bildiğimiz rektörümüz, yine bizi mağdur ediyor” sözleriyle karara tepki gösterdi.

Sözleşmesi feshedilen öğrenciler, karardan önceki gün haberdar oldu. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Recep Güloğlu imzasıyla fakülte ve enstitü yönetimlerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Covid 19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yönetimiyle sürdürüleceği ve yüz yüze eğitim gerçekleştirilmeyeceği yönünde aldığı karar dolayısıyla üniversitemiz bünyesinde sürdürülen Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalıştırma Programı içerisinde yarı zamanlı olarak çalışan öğrencilerimizin işlerine devam etmeleri eğitim-öğretim yılı bitimine kadar mümkün olamayacaktır. Bu bağlamda, KZÖ statüsünde çalışan tüm öğrencilerimizin iş sözleşmesi feshedilmiş olup, 14.04.2020 tarihi itibarıyla işten çıkış işlemleri gerçekleştirilecektir.”

Okulda, kısmi zamanlı çalışma karşılığı aldıkları paranın kendileri için can suyu olduğunu ifade eden Ö.Ö, salgın gerekçe gösterilerek işten çıkarılmalarının mağduriyet yaratacağını belirtti. Okulların kapalı olduğu yaz tatilinde dahi ücretlerini aldıklarını anlatan Ö.Ö, “Şimdi salgın bahanesiyle bize ödenen 578 TL’yi vermek istemiyorlar. Şu zorlu süreçte yüzlerce öğrenciyi mağdur etmekten çekinmiyorlar” dedi. Rektör Ak’ın, bir maaşını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya bağışladığını anımsatan Ö.Ö, “Rektörümüz, geçim derdiyle borçlarla uğraşan öğrenciler için de bu kadar düşünceli olsaydı keşke. Bu karardan dönülmesini, bizim için hayati önemde olan çalışma ücretlerimizin ödenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.