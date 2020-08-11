Erdoğan’ın Babacan’ı suçladığı IMF’ye 5 milyar dolar borcun arka planı ortaya çıktı: Hiç verilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, eski Ekonomi Bakanı ve DEVA lideri Ali Babacan’ı suçladığı IMF’ye 5 borcun arka planı ortaya çıktı. Dönemin Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz ile dönemin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, sonranın Borsa İstanbul Başkanı, şimdinin Gelecek Partisi yöneticisi İbrahim Turhan, bunun bir borç değil taahhüt olduğunu ve zaten hiçbir zaman verilmediğini belirttiler.

"En ağır kelimeyi kullanmak için çok zorladım, bulabildiğim kelime yalan” diyen Durmuş Yılmaz şöyle devam etti:

“Konu çok teknik. Kısacası IMF bizden borç istemedi. İhtiyati bir fona taahhütte bulunuldu.Taahhüt gerçekleşmedi. İspatı: Merkez Bankası bilançosunda böyle bir bir borç kaydı yok.”

“Küresel bir programdı”

İbrahim Turhan ise daha detaylı bilgi vererek şunları söyledi:

“1) IMF Türkiye’den borç istemedi. Söz konusu olan G-20’nin küresel bir programı idi ve kabul eden bütün ülkeleri içeriyordu. 2) Borç sanılan şey sadece bir taahhüttü. 3) Program uygulansaydı bile Türkiye sıranın sonlarındaydı. 4) IMF’ye 5 milyar dolar verilmedi.”

Turhan, söz konusu taahhüt gerçekleşseydi de Türkiye’nin kasasından tek seferde 5 milyar dolar çıkmayacağını belirterek şunları söyledi:

“Borçlanma söz konusu olduğunda; a) Her ülkeden taahüdü ile orantılı bir şekilde transfer yapılacaktı. Örneğin; bir ülke 5 milyar dolar taahhütte bulunmuşsa (5/500) IMF 10 milyar borçlanmak istediğinde bu ülkeden 100 milyon talep edecekti.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF’ye borcu hatırlatarak Ali Babacan’ı şöyle eleştirmişti:

“Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan ‘bu borcu verelim mi’ dedi. ‘Verelim’ dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor.”

Babacan ise Erdoğan’a Twitter’dan yanıt vermişti:

“Sayın cumhurbaşkanı’nın tespitine katılıyorum. ekonomi yönetimini teslim ettiğimde türkiye, IMF’ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var.”