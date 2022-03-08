Erdoğan'ın avukatlarının, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın beraatine yaptığı itiraz reddedildi

Sanatçı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla yargılandıkları davada verilen beraat kararına yapılan itiraz reddedildi.

Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler gerekçe gösterilerek sanatçı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4’er yıl 8’er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Yargılamayı yapan Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezen ve Akpınar’ın söylediği sözlerin 'kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte olmadığını' belirterek beraat kararı vermişti. Bu karara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları itiraz etmişti.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın aktardığına göre, dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi itirazı reddetti.

Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen kararı şu sözlerle değerlendirdi:

“Müjdat Gezen’in ve Metin Akpınar’ın beraat kararlarına yapılan itirazın reddedilmesi yargıda bir iklim değişikliğine işaret etmektedir. Yakın bir süreçte seçim olacak. Yapılan anketlerde siyasi iktidarın aleyhine sonuçlar çıkmakta. Ayrıca Türkiye derin bir ekonomik kriz içerisinde. Yaşanan bu süreçten de bürokratlar, yargıçlar ve savcılar etkileniyor. Bu değerlendirmeyi yaparken bu kararı veren yargıçlara da haksızlık etmek istemem. Bu kararı veren yargıçlar gerçek bir yargıç kimliğiyle karar vermişlerdir. Onlara haksızlık etmek istemiyorum.”