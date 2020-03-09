Erdoğan'ın avukatından "Cumhurbaşkanı'na hakaret kararı" açıklaması: Hukuka aykırı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhuriyet gazetesinin "Mahkemeden Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında emsal karar: Hakaret genel başkana" haberine ilişkin açıklama yaptı. Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yargıtay 16. Ceza dairesi kararlarına göre 'hırsız' veya 'iblis' demek cumhurbaşkanına hakaret suçudur. Yerel mahkemenin hukuka aykırı olarak verdiği, Yargıtay denetiminden geçmemiş bir kararı, emsal karar diye sunmak, açık bir saptırmadır" dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Al seçim senin olsun iblis' diyen bir kişiye, Türk Ceza Yasası'nın 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan değil, 125. maddedeki 'hakaret' suçundan ceza verdi.

Kararın gerekçesinde, "Sanığın Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı sıfatıyla yaptığı icraatlarından dolayı değil, siyasi bir kişilik, parti başkanı olarak gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle hakaret suçunu işlediği" belirtildi.

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