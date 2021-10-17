Erdoğan'ın arkadaşının vakfı vergiden muaf tutuldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı Osman Kaan’ın kurucusu olduğu Kaanlar Vakfı’nı vergiden muaf tuttu. Vergiden muaf olanların sayısı 300’e ulaşırken bu vakıfların 111’ine bu hak AKP döneminde verildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Erdoğan'ın bu kararıyla beraber vergiden muaf tutulan vakıfların sayısı da 300’e ulaşmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 5 Ekim’de Kaanlar Vakfı, Zümrüt Vakfı ve Somuncu Baba (Hamiduddin Aksarayi) Vakfı’na vergi muafiyeti hakkı tanındı. Vergiden muaf tutulan Kaanlar Vakfı, 2014 yılında Erdoğan’ın arkadaşı Kaanlar Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaan ve ailesi tarafından kuruldu.

AKP’nin önde gelen isimlerinden olan Osman Kaan, 2019’da Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın AKP'den ayrılma sürecinde devreye girerek AKP'nin parçalanmaması için görüşmeler yapan 14 kişilik heyetin içerisinde yer alıyordu.

Osman Kaan’ın oğlu Ahmet Kaan da aynı zamanda AKP İstanbul İl yönetimde yer alıyor. Ayrıca, Kaanlar Vakfı’nın kurucuları arasında yer alan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) eski Genel Başkanı olan Abdurrahman Kaan da Osman Kaan'ın yeğeni.

Vergiden muaf tutulan vakıflar arasında Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ve Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı (Okçular Vakfı) ile kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da yer alıyor.