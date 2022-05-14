Erdoğan'ın alışveriş yapıp "uygun fiyatlı" dediği marketten 249 milyon TL zarar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın alışveriş yapıp “Fiyatlar gayet uygun” dediği Tarım Kredi Kooperatifi Pazarlama ve Marketçilik şirketinin geçen yıl 249 milyon lira zarar ettiği ortaya çıktı.

Şirket 2019 yılını 46 milyon, 2020'yi de 58 milyon lira zararla kapatmıştı. 2021'de ise rekor zarara imza atıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; geçen yıl şirket yönetiminde eski AKP Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa ile 5 yönetim kurulu üyesi ve 4 üst düzey yönetici vardı. Bu isimlere 1 milyon 534 bin 727 TL huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı ödendi. Şirketin yönetimi bu yıl değişti. Yeni yöneticilere de 14 bin TL aylık ücret ile günlük 260 TL yurt içi ve günlük 170 Euro yurt dışı harcırah verilecek.

Şirketin 2021 yılında 2 milyar 186 milyon 540 bin TL satış cirosu elde ettiği, maliyetin ise 1 milyar 873 milyon 493 bin TL olduğu açıklandı. Bu konudaki faaliyet raporunda, finansman gideri öncesi faaliyet zararı gibi kalemlerin ardından toplam dönem zararının 249 milyon 65 bin 389 TL olduğu vurgulandı.



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