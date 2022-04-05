Erdoğan’ın alışveriş sepeti ikiye katlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz yıl ekim ayında yaptığı ve ‘gayet uygun’ dediği Tarım Kredi Kooperatifi alışverişindeki ürünlerin fiyatı 7 ayda 2 kat yükseldi.

Erdoğan, 3 Ekim 2021’de gıda fiyatlarına bakmak için İstanbul Kısıklı’daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. Erdoğan’ın 1002 TL tutan alışveriş sepetinde et, süt, bakliyat gibi temel gıdalar yer almamıştı.

Erdoğan, alışveriş sonrasında yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" demişti.

Birgün'ün haberine göre, Erdoğan’ın 7 ay önce gittiği alışverişte, atıştırmalık reyonunun önünde çekilen fotoğrafta kareye giren ürünlerin fiyatı yüzde 273’e varan artış gösterdi.