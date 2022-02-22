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Erdoğan’ın afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

22 Şubat 2022 00:30

Tekirdağ’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın billboardlardaki afişini yırtan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 61. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Belediyesi’ne ait reklam panosunda asılı bulunan Erdoğan'ın afişi, Y.S. adlı bir şahıs tarafından yırtıldı.

Emniyet ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu kimliği tespit edilen Y.S. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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