Erdoğan'ın açtığı davada Engin Özkoç tazminata mahkum edildi

Ankara 35 Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında açtığı tazminat davasını karara bağladı. Mahkeme, Özkoç’u 50 bin lira manevi tazminata mahkum etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik FETÖ'yle ilgili ithamlarda bulunmuş, "Öyle Cumhurbaşkanlığı koltuğunu, AKP Genel Başkanlığı koltuğunun altına alıp hesap vermeden gideceğini sanıyorsa yanılıyor. Önce benim ölümü çiğneyecek" ifadelerini kullanmıştı.

"Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açılması talep edilmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özkoç'un açıklamaları nedeniyle 10 Ocak'ta avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuş, bunun yanı sıra 250 bin TL'lik de tazminat davası açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinde Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açılması talep edilmiştir. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçede ise 250 bin TL manevi tazminatın tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.