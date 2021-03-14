“Erdoğan’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Albayrak, AKP’yi ikiye böldü"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen ve kabine döneceği iddia edilen Berat Albayrak için AKP'de farklı görüşler ortaya çıktı. Parti içinde Albayrak için kabine beklentileri olanların yanında, "Hayır bitti o iş, geri dönüş olmaz” yorumları yapanlar da var.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde kaleme alınan yazıda, "Erdoğan’ın bu açıklamaları AK Parti kongresi yaklaşırken yapması ise kulislerde, “Damada yeniden görev mi verilecek?” sorusuna neden oldu. AK Parti içinde bazı yöneticiler Albayrak’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne Enerji Bakanı olarak dönebileceğini ya da parti yönetiminde görev alabileceğini ileri sürerken bazı AK Partililer ise, ^Hayır bitti o iş, geri dönüş olmaz' yorumunu yaptı. Kulislere bakılırsa parti yönetimi ve kabinede en az yarı yarıya değişim beklenen kongre sürecinde gözler daha uzun süre Albayrak isminde olacak..." ifadesi kullanıldı.