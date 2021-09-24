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Ekonomi

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından zincir market hisseleri düştü

24 Eylül 2021 12:05

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili zincir marketlere operasyon yapılacağı açıklamasının ardından zincir marketlerin borsadaki hisseleri sert düştü.

Erdoğan'ın dün yaptığı ABD'de yaptığı açıklamada, "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor" demişti.

Bu açıklama üzerine bu sabah Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden Migros'ta yüzde 4'ü, BİM'de yüzde 2'yi, Şok'ta yüzde 4'ü ve Carrefoursa'da yüzde 3'ü aşan değer kaybı görüldü. Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi ise yüzde 1'e yakın ekside işlem görüyor

Borsa İstanbulMigrosŞokBİMErdoğanfahiş fiyat
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