"Erdoğan'ın 24 Haziran'da yüzde 100 oy aldığı sandıklardaki seçmen sayısı fırladı"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran genel seçimlerinde yüzde 100 oy aldığı 500 sandıktaki seçmen hareketlerini inceleyerek yerel seçimlerde oy kullanacak seçmen artışını ortaya koydu. 61 sandıkta seçmen sayının yüzde 50’nin üzerinde arttığı, 27 sandıkta ise seçmen sayısının yüzde 100 belirlendi. Türkiye genelindeki artış ise yüzde 1.9 düzeyinde.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde yüzde 100 oy aldığı 500 sandığın Şanlıurfa, Sivas, Erzurum, Adıyaman, Bayburt, Çorum ve Malatya illerinde yoğunlaştığı belirlendi. 500 sandık üzerinde yapılan seçmen hareketliliği incelemesinde sandıkların 147’sinde seçmen artışının yüzde 10’un üzerinde olduğu, 61’inde seçmen artışının yüzde 50’nin üzerinde olduğu, 27’sinde ise seçmen artışının yüzde 100’ün üzerinde olduğu tespit edildi. Özel, Türkiye genelinde seçmen artışının yüzde 1.9 civarında olmasına karşın söz konusu hareketliliğin olağanın çok üzerinde olduğu gibi hayatın olağan akışına da aykırı olduğunu kaydetti.

Özel’in çalışmasına göre, artış oranları Gümüşhane’nin Merkez ilçesine bağlı Yukarıyuvalı köyünde yüzde 761, Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı İçlikavak köyünde yüzde 490, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Dölek köyünde yüzde 451.4, Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Göllüce mahallesinde yüzde 375.6, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Yergömü mahallesinde yüzde 300, Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Çerçi köyünde yüzde 275,5, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Cemalli köyünde ise yüzde 215 oranında oldu.

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