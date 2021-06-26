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Erdoğan'ın 2011'deki Kanal İstanbul tweetini paylaşan Fahrettin Altun: Onlar yıkmanın, biz yapmanın derdindeyiz

26 Haziran 2021 13:12

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul'un bugün gerçekleşecek olan temel atma törenini hatırlatarak, "Bir büyük hayal daha gerçek oluyor. Onlar yıkmanın, biz yapmanın derdindeyiz. Hamdolsun" dedi. Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2011'de attığı tweeti alıntıladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Bir büyük hayal daha gerçek oluyor. Bugün Kanal İstanbul’un temeli atılıyor. Onlar yıkmanın, biz yapmanın derdindeyiz. Hamdolsun. #KanalİstanbulKazananTürkiye" diye yazdı.

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