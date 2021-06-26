Erdoğan'ın 2011'deki Kanal İstanbul tweetini paylaşan Fahrettin Altun: Onlar yıkmanın, biz yapmanın derdindeyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul'un bugün gerçekleşecek olan temel atma törenini hatırlatarak, "Bir büyük hayal daha gerçek oluyor. Onlar yıkmanın, biz yapmanın derdindeyiz. Hamdolsun" dedi. Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2011'de attığı tweeti alıntıladı.