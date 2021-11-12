Erdoğan'ın 1000 adet açılacak dediği marketten 63 adet açıldı

3 Ekim'de Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) marketlerinde alışveriş yapan ve fiyatlar için "gayet uygun" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 metrekareden az olmamak üzere Türkiye genelinde 1000 marketin açılması için talimat verdiğini söyledi. TTK marketinde alışveriş yaptıktan sonra "fiyatlar gayet uygun" diyen Erdoğan'ın açıklamasından bu yana sadece 63 adet açıldı

Son dönemlerde tartışılan sorunların başında da "fahiş fiyat" konusu yer alıyor. Vatandaşların yüksek fiyatlara ilişkin artan şikayetlerinden sonra hükümetten müdahale açıklaması geldi. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'un haberine göre, Erdoğan da "fahiş fiyat" sorununa ilişkin, "Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor. Bunların bir de alt yapıları var. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek" ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları

5 Ekim ile 11 Kasım'da yapılan karşılaştırmada TKK marketlerinde bazı ürünlerin fiyatı şöyle:

Tablodan da görüleceği gibi sadece 38 gün içerisinde bazı ürünlerde fiyat değişmezken bazı ürünlerde ise gözle görülür bir artış söz konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında 1000 adet market" açılacak demişti. Erdoğan'ın çıkışının üzerinden bir aydan fazla bir zaman geçti.

38 günde 63 market açıldı

Erdoğan'ın alışveriş yaptığı gün itibariyle Türkiye genelinde 483 kooperatif market hizmet veriyordu. Edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde bugün itibariyle 546 kooperatif market hizmet veriyor.

Yani 38 günde toplam açılan kooperatif market sayısı 63. Bir anlamda Erdoğan'ın gösterdiği hedefe ulaşılmasına 937 market kaldı.