Erdoğan imzasıyla Basın İlan Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Osman Köse, Ahmet Arslan, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Emin Babacan, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Zakir Avşar atandı.

Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.

Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, boş bulunan temsilcilikler nedeniyle uzun süredir toplanamıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Şubat’taki CHP grup toplantısında bu konuyu da gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Basın İlan Kurumu var. Devletin resmi ilanları var. ‘Bu resmi ilanlarda tarife çok düşük’ diyorlar. ‘Bu tarifenin artması lazım. En azından 50 bin altında tirajı olan gazetelere santim-sütun olarak 30 liralık bir fiyatın belirlenmesi gerekir. Bu ancak bizi kurtarabilir, ancak ayakta durabiliriz’ diyorlar. Basın İlan Kurumu bir yıldır toplanmıyor. Genel Kurulu toplanmıyor oysa kendi kanununda üç ayda bir toplanması gerekir. 2018’den beri Cumhurbaşkanı’nca atanması gereken 12 üye atanmadığı için Genel Kurul toplanamıyor. Toplanamadığı için fiyatlar belirlenemiyor."