Erdoğan: İmralı'ya kimin gideceğine Bakanlık karar verir

BDP'ye seslenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İmralı'ya ziyaret konusunda "Kimin gidip gitmeyeceğine kendilerinin karar verme yetkisi yok" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın İmralı'ya gidecek ekipte BDP yöneticilerinin de bulunması gerektiği sözleriyle ilgili, "Kimin gidip gitmeyeceğine kendilerinin karar verme yetkisi yok. Bu konuda Adalet Bakanlığımız kime izin verirse kime müsaade ederse adaya ancak onlar gidebilir. Şu anda gitme şansına sahip olan sadece ailesidir. Kimin gidip gitmeyeceği konusunda hassasiyetimiz vardır. Çünkü bir çözüm sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu çözüm sürecine fiilleriyle söylemleriyle gölge düşürecek olanlarla kaybedecek vaktimiz yok" dedi.

Erdoğan, savaş pilotlarının TSK'dan ayrıldığı iddialarıyla ilgili, "Emeklilik olayı TSK'nın bir rutinidir. Orada hizmet süresini dolduranlar o süreyi doldurduktan sonra isterse emekliliğini isteyebilir. İstediği zaman da TSK onlara yol verir. Bu bir rutindir. Onlar için değişik bir şey söz konusu değildir. Burada sadece ortalığı karıştırmak isteyen art niyetlilerin, maalesef niyeti bozuk olanların ortaya attığı bir virüstür" diye konuştu.