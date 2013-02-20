Erdoğan: Sinop'taki olaylarda CHP'nin varlığı belgelidir

Sinop ve Samsun'da yaşanan olaylarda AKP'yi eleştiren CHP'den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, "Yaşananları AKP'ye havale etmeye yeltenen CHP yetkilisi aynaya bakmalıdır. Belli ki aynadan uzak kalmış. Bunların durumu budur, belgelidir. Hepsi şu anda İçişleri Bakanlığımızın, emniyetin ve istihbaratın kayıtlarındadır" dedi.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'nin İmralı'ya gitmek üzere Adalet Bakanlığı'na sürdüğü isimlerin değerlendirileceğini ve konuyla ilgili kararın yarın açıklanacağını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Libya Başbakanı Ali Zeydan'la görüştü.

Başbakanlık'ta yapılan görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlendi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığı toplantı sonrası Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, BDP'nin İmralı'ya gitmek üzere Adalet Bakanlığı'na sunduğu isimler ile ilgili kararın yarın açıklanacağını söyledi.

Erdoğan, "Onları bu akşam bakanımızla bir araya geleceğiz, değerlendirmesini yapacağız. Ondan sonra Adalet Bakanımız yarın kararı açıklar" diye konuştu.

'CHP anayasaya baksın'

BDP heyetinin ziyareti sırasında önce Sinop ardından da Samsun'da çıkan olaylara değinen Erdoğan, AKP'yi suçlayan CHP'yi eleştirdi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP'nin bu tür şeyleri söylemesi mümkündür. Kayıtlar, Sinop'ta kimlerin olduğunu ortaya koyuyor. Bugün de yazılı medyada CHP'li Sinop Belediye Başkanı'nın da işin içerisinde olduğu ifade ediliyor.

Bizler seçilmiş milletvekillerine karşı yapılan eylemlerin doğru olmadığını açık bir şekilde ifade ettik. İster beğenin ister beğenmeyin, milletvekilidirler ve yasalar çerçevesinde kendilerine nerede ne yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Biz öğretmen evinde onları ağırlayacak kadar, ev sahipliğinin en güzelini yaptık. Samsun'da ise İçişleri Bakanım valiye verdiği talimatla, onlara ilgi ve gereken yardım yapılmıştır.

Fakat gerek Sinop'ta gerek Samsun'da tepkiler olunca Ankara'ya dönme kararı aldılar. Olayın tamamı budur. Bunu kalkıp da AKP'ye havale etmeye yeltenen CHP yetkilisi aynaya bakmalıdır.

Belli ki aynadan uzak kalmış. Bunların durumu budur, belgelidir. Hepsi şu anda İçişleri Bakanlığımızın, emniyetin ve istihbaratın kayıtlarındadır."