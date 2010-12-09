T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ERDOĞAN: İMKB'DE PRİM YAPAMAZLAR İSTANBUL (A.A)

09 Aralık 2010 13:44

-ERDOĞAN: İMKB'DE PRİM YAPAMAZLAR İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Anamuhalefet Partisi ve malum medya, hiç bir konuda ortak paydasının olmadığı marjinal öğrenci gruplarının reklamını yaparak, bu grupları hükümete karşı cesaretlendirerek, bilsinler ki İMKB'nin içerisinde prim yapamazlar, orada kaybederler. Onun için de bu şiddetle, şiddet içeren anlayışlarla hiçbir yere gidilmez. Ne amaçla yapıldığı, kimler tarafından yapıldığı, nasıl yapıldığı hiç önemli değil, yeter ki hükümet hedef alınsın. Yaptıkları illegal eylemlerin tam sayfa yayınlandığını, dakikalarca ekranda tutulduğunu, anamuhalefet partisinden tam destek aldığını gören bu gruplar da doğal olarak şiddetin, protestonun dozunu artırıyor'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24