-ERDOĞAN: İMKB'DE PRİM YAPAMAZLAR İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Anamuhalefet Partisi ve malum medya, hiç bir konuda ortak paydasının olmadığı marjinal öğrenci gruplarının reklamını yaparak, bu grupları hükümete karşı cesaretlendirerek, bilsinler ki İMKB'nin içerisinde prim yapamazlar, orada kaybederler. Onun için de bu şiddetle, şiddet içeren anlayışlarla hiçbir yere gidilmez. Ne amaçla yapıldığı, kimler tarafından yapıldığı, nasıl yapıldığı hiç önemli değil, yeter ki hükümet hedef alınsın. Yaptıkları illegal eylemlerin tam sayfa yayınlandığını, dakikalarca ekranda tutulduğunu, anamuhalefet partisinden tam destek aldığını gören bu gruplar da doğal olarak şiddetin, protestonun dozunu artırıyor'' dedi.