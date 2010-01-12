Erdoğan: IMF ile sonuna geldik, ama olmazsa olmaz!

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, Uluslararası Para Fonu ile stand-by anlaşması için "görüşmelerin sonuna gelindiğini" açıkladı.



IMF'nin Türkiye ile tartışmanın sürdüğünü, hükümet isterse Ankara'ya bir müzakere heyeti göndereceğini açıklamasına karşın "işin sonuna gelindiğini" belirten Erdoğan'ın, diğer yandan "Ama olursa olur, olmazsa olmaz" ifadesini kullanması dikkat çekti.



Başbakan Erdoğan, Rusya'ya hareketinden önce Esenboğa'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, IMF ile anlaşma konusunda şunları söyledi:



"Belki ben yanlış söyledim. Ama olay gün, hafta, bu şeklindedir. Arkadaşlarımız şu anda kesin görüşmeleri yapıyor. Bu işin sonuna geldik. Ama olursa olur, olmazsa olmaz. Arkadaşlarımdan aldığım rapor, işin sonuna geldiğimiz şeklinde."



'Domuz gribini gündemden düşürelim'



Erdoğan, domuz gribi salgını haberlerinin doğru olmadığı yolundaki gelişmelerin anımsatılması üzerine, şu görüşleri dile getirdi:



"Bu konuyu isterseniz gündemimizden düşürelim, konuşmaya gerek yok. Biliyorsunuz ben en baştan düşürdüm, aşı olmadım, hamdolsun yakalanmadım. 43 milyon doz aşı ithali düşünülürken 20 milyonun altına düşürün demiştik. Sanıyorum çok daha altına düştü. İsabetli bir karar almışız. Bu tür spekülatif uygulamaları tarih boyunca yaşadık gördük. Temenni ederiz ki burada bu tür bir art niyet söz konusu değildir."



"Dünyada 46 veya 56 ülkeyle vize anlaşması var, birbirimize karşı vize uygulamıyoruz" diyen Erdoğan, Arap ülkelerinin tamamıyla vizeyi kaldırmayı arzuladıklarını söyledi. Başbakan, "Suriye, Ürdün, Lübnan Türkiye olarak aramızda bu süreç başlayacak. Halklarımızın duyguları heyecan dolu olacaktır" dedi.

