'Erdoğan, IMF ile anlaşmayarak akıllıca iş yaptı'

9. Dünya Konsoloslar Birliği Federasyonu Kongresi'ne katılmak üzere İzmir'e gelen Dünyanın tanınmış iktisatçıları arasında yer alan John Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Steve Hanke, krizin Türkiye'ye etkileriyle ilgili soruları yanıtladı.



Krizin sorumlusu olarak görünen ABD'nin krizden en fazla etkilenen ülke olduğunu, bu süreçten en karlı çıkan ülkelerin ise ilerici adımlar atan Çin ve Hindistan olduğunu kaydetti.



''Türkiye'nin bu süreçte yapması gereken nedir ?'' sorusu üzerine Hanke, şöyle konuştu:

''Türk Başbakanı, IMF ile anlaşmayı imzalamayarak çok akıllıca bir iş yaptı. Türk hükümeti krize karşı aşırı tepki vermeyerek doğru hareket etti. Ben öyle düşünüyorum. Başbakan birçok politikacının aksine son derece soğukkanlı davrandı, panik ve heyecan içinde olmadı. Bunun sonucunda da vatandaşlarda aşırı bir korku, panik oluşmadı.



Buraya kadar iyi. Peki bundan sonrası için ne yapmalılar? Bundan sonra yapmaları gereken, IMF'ye ihtiyaçları olmadığını göstererek ekonomide yapısal reformları ve liberalleşmeyi kendi kendilerine yapmalarıdır.''



Türkiye'nin IMF tarafından ''hasta odasına alınmasına gerek olmadığını'' kaydeden Hanke, tüm dünyaya verilen ''Gerek yok kendimiz iyi idare ediyoruz'' mesajına devam edilmesi gerektiğini savundu.



Reformlara hız verin



''Krizle en iyi şekilde mücadele eden ülkeler olarak yorumlanan Hindistan ve Çin'e göre Türkiye'nin konumu nedir'' şeklindeki bir soru üzerine ise Hanke, Çin ve Hindistan ile Türkiye'nin farklı sınıflarda yer aldığını kaydetti.



Söz konusu iki ülkenin yanında Brezilya'nın da krizden öne doğru ilerleyerek çıkacağına inandığını ifade eden Hanke, ''Ama Türkiye'nin durumu aynı değil. Türkiye bu ülkelerle aynı ligde değil. Türkiye iyi durumda diyebiliriz, ama onlar kadar da güçlü değil. Bu nedenle hükümet inisiyatif alıp ekonomik reformlara hız vermeli. Bu reformlar ekonomide özel sektörü ilgilendiren konular ile yapısal konular üzerinde yoğunlaşmalı. Mali reformlar konusunda da harekete geçilmesi lazım'' diye konuştu.