Erdoğan ilk kez açıkladı; yeni sistemde kaç bakanlık olacak? Hangi bakanlıklar birleştirilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerin ardından ilk kez uygulanacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlıkların işleyişi konusunda yapmayı planladıkları düzenlemeleri ilk kez anlattı.Mevcut 26 bakanlığın sayısının 16'ya düşürüleceğini kaydeden Erdoğan, ekonomi ile ilgilenen 6 bakanlığın sayısının 3'e düşürüleceğini bildirdi. Erdoğan, Çalışma Bakanlığı'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile, Hazine Müsteşarlığı'nın da Maliye Bakanlığı ile birleştirileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı (müsteşarlığı), Milli Güvenlik Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanacağını" söyledi.

Erdoğan, cumhurbaşkanı yardımcı sayısına ilişkin ise, "Parlamentodaki sayı, bizim de tabii başkan yardımcılıkları noktasındaki kararımızı etkileyecektir" yorumunda bulundu.

Erdoğan, iki adet F-35 uçağının teslimatının bugün gerçekleşmesi ile ilgili olarak "Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz ama Türkiye senin NATO'da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye'ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika'nın tevessül etmesi, bir defa Amerika'nın kaybınadır. Biz Türkiye olarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz. 4.5 ton ağırlığında ve 1.5 ton bomba taşıyabilecek olan bir uçak üretiyoruz. Buraya geldik. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı” dedi.

29 Ekim’de hizmete açılması planlanan 3. Havalimanı’nı bugün ilk kez kullanan Erdoğan, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da açılışını yapacağız. Dünya'nın ilkleri arasına girecek. 2023'ten itibaren de dünyada belki de bir numara olacak. 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Bu havalimanı açıldığında burada 100 bin insan istidamı gerçekleştirilecek” dedi. Erdoğan, “İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim'de işletmeye açıldığı andan itibaren Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürmek için çalışmaya başlayacağız” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen A Haber - ATV ortak yayını "Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel" programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Üçüncü Havalimanı

Heyecan doluyuz coşku doluyuz. Öncelikle bu beş firmamıza çok teşekkür ederim. Kolay bir eser değil. Arazi olarak devasal bir arazi 76.5 milyon metrekarelik alanda böyle bir havalimanı tesis ediliyor.

100 bin kişi istihdam edilecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da açılışını yapacağız. Dünya'nın ilkleri arasına girecek. 2023'ten itibaren de dünyada belki de bir numara olacak. 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Bu havalimanı açıldığında burada 100 bin insan istidamı gerçekleştirilecek.

"Bunlar hiçbir zaman yatırım taraftarı olmaz"

(Bu havalimanına neden karşı çıkıyorlar? sorusu) "Dünyada siyasi tarihe baktığımızda, özellikle bu komünist rejim mensupları veya heveslileri, hiçbir zaman bu tür yatırımlara taraftar olmazlar. Sonlara doğru onlar bile aslında bu işe alıştılar. Çok ideal yatırımları, altyapıda yaptılar. Örneğin SSCB'nin altyapı yatırımları, gerçekten çok muhteşemdir. Oralarda 4 gidiş, 4 geliş yollar görürsünüz. Havalimanları öyle. Ama bizdekiler, onlar gibi dahi olamadılar. Onları dahi yakalayamadılar. Bay Kemal konuşuyor. Sabiha Gökçen ile alakalı konuşuyor. Sabiha Gökçen'i, bizden önceki iktidar yaptı. Ellerine sağlık ama işletemedi. O, ona bile karşı çıkıyor. Teşekkür et be. Biz geldik, Sabiha Gökçen'i biz işlettik. Sonra ne oldu? Sabiha Gökçen, ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Veremez hale gelince, biz yeni bir terminal binası daha yaptık. Şimdi yeni bir pist daha yapıyoruz. Sabiha Gökçen ihtiyaca cevap veremez durumda olmanın yanında, terminallerle de güçlendirildi. Ama şu anda sorun Bay Kemal'e 'Sabiha Gökçen'de ne yapılıyor?' diye, haberi yoktur."

"O meydanlardaki o Gezici takımlar var ya bunların hali bu. Bir dikili ağacınız, bir dikili taşınız olsun. Yok bunlarda böyle bir şey. Şu altında bulunduğumuz çatıda şu ana kadar çalıştırılan insan sayısı 32 bin kişi. Tam manasıyla işletmeye girdiği andan itibaren burada istihdam edilecek insan sayısı 100 bin. Niye bu insanların ekmeğine karşı çıkıyorsunuz?"

İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim'de işletmeye açıldığı andan itibaren Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürmek için çalışmaya başlayacağız.

Bu konuyla ilgili olarak da biz artık çevreci, bu noktada da devrimci bir ruha sahibiz. Bununla beraber biz tüm dünyaya bir mesaj vereceğiz. Biz aynı zamanda çevreciyiz. Biz aynı zamanda yeşili şehrin içine işliyoruz. Bütün bunlarla beraber, orada müze noktasında bunları da gerçekleştireceğiz. Havalimanımızı da en güzel şekliyle tüm dünyanın ve insanlığın hizmetine sunacağız."

Erdoğan 3. Havalimanı'nın ismine ilişkin ise, "İsim konusunu yatırımcı firmalarla beraberce alacağız." dedi.

ABD'ye F-35 mesajı

"Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz ama Türkiye senin NATO'da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye'ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika'nın tevessül etmesi, bir defa Amerika'nın kaybınadır. Biz Türkiye olarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz. 4.5 ton ağırlığında ve 1.5 ton bomba taşıyabilecek olan bir uçak üretiyoruz. Buraya geldik. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı."

"Biz bunları aşacağız. Bizim TİKA, buna hakaret ediyor. Uluslararası vedari iftarımız. TİKA gibi kuruluşumuza saygısızlık yapacaksın. Oldu olacak Kızılay'ı da kapat. Bu nasıl bir mantıktır. Hızlı treni Sivas'a sokmayacakmış. Hızlı tren göçü hızlandırırmış. Sivaslı kardeşim neden bunun lüksünden istifade etmesin. Güya Sivaslısın."

Kandil açıklaması

"Bakın şu anda bizim güney bölgemizde, Fırat'ın batısı ve doğusu, iki operasyon ağımız var. Fırat'ın batısında bu işleri ağırlıklı Rusya'yla yürütüyoruz, doğusunda ise ağırlıklı olarak koalisyon güçleriyle yürütürüz ama batıda İran da zaman zaman bizimle beraber bu çalışmaların içerisinde bulunuyor. Bir hafta olmadı daha, 20 uçakla 10 noktayı istihbaratımızın verdiği koordinatlar çerçevesinde vurduk. Başarılı bir operasyondu ama Temel Efendi 'Boş dağları vuruyorsunuz, vuracaksın...' Geçen yeni bir operasyon yaptık. Bu operasyonda da istihbaratımız bunların lider kadrolarını toplantı halinde oluşlarının bilgisini verdi ve onları toplantı halinde uçaklarımız vurdu ve 35 lider kadrodan bunların adamı öldü, etkisiz hale geldi. Arada bir tane daha oldu operasyon ve bu operasyonlar devam ediyor. Bay Muharrem biz bununla ilgili ne İran'dan izin aldık ne ABD'den izin aldık, biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kaldı ki bir çok yerde de İran ile zaten ortak hareket ediyoruz. "

“Vatandaş bidonlarla küvet dolduruyordu”

"Haliç'ten geçmek mümkün değildi. CHPnin belediye başkanı olan Ümraniye'de çöplük patlamış, 39 vatandaşımız ölmüştü. Hangi yüzle vatandaşın karşısına çıkıyorlar. Dağları deldik, İstanbul'a su getirdik. Göreve başladığımzıda doğalgazın ulaştığı yer 50 bin aileye dağıtım vardı. Ben görevden ayrıldığımda 1 milyon 250 bine çıkmıştı. Çöp dağları ortadan kalktı, su sorunu ortadan kalktı. Vatandaş bibonlarla küveti dolduruyordu. 2 buçuk milyar dolar borçla aldım İstanbul'u"

Yeni sistemin detayları

"Demokrasi ve Cumhuriyet'in temel esası olan güçler ayrılığını daha da güçlendireceğiz. Yasama ve Yürütme pratikte aynı gücün kontrolünde oluyordu. Hükümetten gelmeyen hiçbir teklifin geçme imkânı yoktur. Göreve geldiğimizde her alanda önemli projeler gerçekleştirdik. Sonuç odaklı olmaya önem verdik. Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik, çok çileler çektik. 'Bürokratik oligarşi' diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri, hep önümüze birer engel olarak çıktı.

Yeni sistemde kaç bakanlık olacak?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu engelleri bir defa ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Kendi tarihimizi ve dünyadaki modelleri inceledik. Yeni modeli oluştururken kendi sorunlarımızı masaya yatırdık. Bizim sorunlarımızı diğer ülkelerden farklı görünüyor. Bu modele Türkiye modeli dedik. Çok eleştiri aldım. Varsın alayım. Patenti bize ait. Şu anda 26 bakanlık var biz bunu 16 bakanlığa indireceğiz.

Hazine Müsteşarlığı Maliye Bakanlığı ile birleştirilecek. Çalışma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığı birleşecek. Dışişleri ve AB Bakanlığı birleşecek.

Ekonomi ile ilgili 6 bakanlık birleştirilerek 3 bakanlığa indirilecek.

"Yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli. Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Yatırımların ve yatırımcıların önünü açacağız. Milli gelirin artmasıyla istihdam artacak."

"Şimdi Başkanlık Sistemiyle adımı attığımız andan itibaren birçok olaylar var ki yoluna girecektir. Bunu şimdi açıklamam doğru değil çünkü, açıkladığım takdirde başka sıkıntılar meydana gelebilir fakat, şunun bilinmesini istiyorum; Bu ülkede halka hesabı veren bürokrat değildir, halka hesabı veren siyasetçidir.

Cumhurbaşkanına bağlı 8 başkanlık

Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor."

Erdoğan, cumhurbaşkanı yardımcı sayısına ilişkin ise, "Şu anda bu sayıyı vermek, biraz da Parlamento'daki yapıya bağlı olacak. Parlamentodaki sayı, bizim de tabii başkan yardımcılıkları noktasındaki kararımızı etkileyecektir. Bütün mesele, en ideal şekilde böyle bir yapıyı ortaya koymak ve bu ideal yapıyla da inşallah ülkemizi yönetmek."