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Erdoğan: İlk etapta milletimizin karşısına 180 günlük eylem planıyla çıkacağız

"Programı, haziran ayı itibariyle başlatacağız"

30 Mayıs 2017 00:45

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Erdoğan, ilk etapta 180 günlük bir eylem planı ile çıkış yapılacağını söylerken bu planının haziran ayında başlayacağını ifade etti.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

MYK'da ifade ettiğimiz hususu tekrarlamak istiyorum. Ak Parti'nin 15 yıl iktidarda kalmasının sırrı sürekli kendisini yenilemesidir. 20'li yaşların başında gençlerimiz MKYK'da bulunuyor. MKYK'da yaş ortalaması 47, milletvekillerimizin 52. Sürekli kendimizi yenileyerek milletin gönlündeki yerimizi güçlendireceğiz. Bize tevazu yakışır. Bu tevazudan asla taviz vermemeliyiz. Biz kendimizi alçalttıkça gönüllerde yükseliriz. Biz kendimizi yükseklerde görmeye gayret edersek alçalırız. Dağlar bizden yüksektir. Yönetim sistemi değişikliğinin ardından milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için artık önümüzde hiçbir bahane hiçbir engel kalmadı. Bundan sonra 2019'a kadar yoğun ve netice almaya yönelik program uygulamaya mecburuz. Bakanlıklardan 180 günlük yol haritası istedim.

Aynı şekilde partimizin de teşkilatlarımızla ilgili çalışmaları süratle tamamlayarak seçim hazırlıklarına başlaması gerekiyor. Bu yıl sonuna kadar il,ilçe ve belde yönetimlerini yenilemek zorundayız. Adeta bir metal eskimesi görüyorum. Nerede eksiğimiz var, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Bir ekip burada bir ekip cumhurbaşkanlığında oluşturacağız. Aldığımız şikayetleri neticeye ulaştırmamız gerekiyor. 

Bizim illa birilerine cevap yetiştirme gayretimiz yok. 'Biz ne yapıyoruz' diye soracağız. Bunu yaptığımız zaman cevap vermeye de lüzum yok. 

Milletimizin karşısına ilk etapta 180 günlük eylem planıyla çıkacağız. Programı, haziran ayı itibariyle başlatacağız.

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