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Erdoğan: İlk defa Kurban Bayramı'nda Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları sınırdaki kıtaları dolaştı

"Çünkü bunları artık beraber yaşamamız lazım"

04 Eylül 2017 18:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Çatalca'daki şehit cenazesi töreninin ardından vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Myanmar sorununu da BM’de gündeme getireceğiz" dedi. "Bakınız ilk defa bu kurban bayramında Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri ve Adalet Bakanlarımız, hepsi sınırlardaki kıtaları dolaştılar" diten Erdoğan, "bunları artık beraber yaşamamız lazım ki eriyle erbaşıyla subayıyla komutanıyla herkes aynı ruhu yaşasın" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Dünya Myanmar katliamına sessiz kaldı. Oradaki Müslümanların düştüğü durumu gördünüz. Bizler Türkiye olarak Kızılay ile AFAD ile buralara yardımlarımızı ulaştırdık. Devam ediyoruz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Myanmar sorununu da BM’de gündeme getireceğiz.

Bütün bu görüşmelerimizde netice alacağımız liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor. Varsın taşımasınlar biz gerekeni yapacağız. Suriye’deki gelişmeleri biliyorsunuz. DEAŞ’la verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz.

Bakınız ilk defa bu kurban bayramında Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri ve Adalet Bakanlarımız, hepsi sınırlardaki kıtaları dolaştılar.

Orada askerimizle beraber oldular. Onlarla beraber karavanaya kaşık çaldılar. Çünkü bunları artık beraber yaşamamız lazım ki eriyle erbaşıyla subayıyla komutanıyla herkes aynı ruhu yaşasın.

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