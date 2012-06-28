Erdoğan ile Zana haftasonu buluşuyor!

Kesin olmamakla birlikte kulislerde, Başbakan Erdoğan ile Leyla Zana'nın bu hafta sonu biraraya geleceği konuşuluyor.



“Ben Başbakan Erdoğan’ın bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna dair umudumu da, inancımı da asla yitirmedim. Yitirmek de istemiyorum. Yitirseydim giderdim, burada olmazdım”

Başbakan Erdoğan, bu sözleriyle gündeme gelen ve BDP içinden de eleştiri alan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ile görüşebileceğini söylemişti.

Kulislerde bu görüşmenin kesin olmamakla birlikte Cumartesi günü yapılabileceği belirtiliyor.

Zana'nın sözlerine karşılık Başbakan Erdoğan, "Bir milletvekili olarak bana görüşme talebi geldiğinde de kendisi ile görüşmekten kaçmam. Temennim odur ki, Sayın Zana'nın yapmış olduğu açıklamalar, her halde uzun yıllar tecrübesinin de ortaya koyduğu bir neticedir" demişti.

Zana'nın açıklamaları üzerine BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, AKP'nin Kürt sorunu ile ilgili uygulamalarını eleştirdikten sonra, "Bu uygulamalardan sonra kalkıp 'ben sorunu çözeceğim' diyeceksin. Her kim Başbakan'dan umutluysa bu saflıktır, AKP gibi düşünmektir" demişti.