Erdoğan ile Türk-İş'in görüşmesinden sonuç çıkmadı

T24 - Tekel işçilerinin 7 gündür devam eden açlık grevinin bitmesinin ardından Başbakan ile Türk-İş'in görüşmesinden sonuç alınamadı. Hükümet işçilere yeni bir öneri sunmadı.



Ankara'da 59 gündür eylem yapan Tekel işçileriyle ilgili günün ilk haberi 7 gündür devam eden açlık grevinin bittiği oldu.



Tek Gıda İş, Tekel işçilerinin açlık grevini bitirme kararı aldıklarını açıkladı. Tek Gıda İş, Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'le yaptığı görüşme sonrasında bu kararı aldı.



Sendikanın bu kararına rağmen Tekel işçilerinden 16'sı grevi sürdürmekte ısrar ediyor. Tek Gıda İş, ayrıca eylemin geleceği için önümüzde hafta referandum yapacak.



Tekel işçileri için ay sonuna kadar verilen sürede sona yaklaşılırken, akşam saatlerinde Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'la Başbakanlık'ta biraraya geldi.



Beklenenden uzun süren görüşmenin ardından Mustafa Kumlu, gazetecilerin karşısına geçerek neler konuşulduğunu anlattı.



Başbakan Erdoğan'ın işçilerin eylemi sürdürmelerini kendilerinin de istemediğini ifade ettiğini belirten Kumlu, şöyle devam etti:



''Bununla ilgili Başbakan, 'yapabileceğimiz tüm imkanları kullanarak zaten 4/C 4/C'likten çıktı, ücretlerini iyileştirdik, süresini uzattık, kıdem tazminatını verdik, yeni haklar getirdik' dedi. Bunun dışında hükümet olarak yapacakları bir şey olmadığını ifade etti. Durum bu.''



Gazetecilerin soruları üzerine, yapılan iyileştirmelerle 4/C'nin gerçekten 4/C'likten çıktığını ancak kendilerinin başından beri işçi statüsü konusunda ısrarcı olduklarını, sıkıntının da bundan kaynaklandığını belirten Kumlu, ''Sayın Başbakan, şu anda bununla ilgili yapılabilecek başka bir şeyin olmadığını ifade ettiler'' dedi.



Kumlu, bundan sonra ne olacağının sorulması üzerine ''Oturup değerlendireceğiz'' diye konuştu.



Mustafa Kumlu, ''Sayın Başbakan 'bu arkadaşları bu soğukta, karda kışta gönderin' diyor. 'Ayın sonuna kadar bunlar 4/C'ye müracaat etsinler' diyor'' dedi.





Yazıcı: Sanırım eylem devam etmez



Görüşmeye Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ise yeni bir öneri sunmadıklarını, işçilerin daha önce teklif edilenleri kabul etmesini istedi. Yazıcı, "İşçiler serinkanlı şekilde değerlendirmeliler" dedi.



Bugüne kadar 4/C'den yararlanmak üzere 740 dolayında işçinin başvuruda bulunduğunu belirten ve başvuranların 400'ünü kamu kuruluşlarına yerleştirdiklerini ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:



''Halen ikamet ettikleri yerlerdeki kamu kuruluşlarına, imkan olmaması halinde civar illerdeki kamu kuruluşlarına yerleştirilmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla 4/C'de yaptığımız değişiklik, aşağı yukarı daha önce çalışmayı arzu ettikleri 4/B'ye çok yaklaşmış durumda. Sadece 4/C ile 4/B arasında B ile C arasındaki fark kadar bir fark var. Dolayısıyla arkadaşlarımıza tavsiyemiz bu karda, kışta, soğukta daha fazla eylem ortaya koymadan biran önce haklarını kullanmak suretiyle daha iyi çalışabilecekleri yerlerde atanmak için biran önce başvuruda bulunmalarıdır. Bunun altı çizildi.''



Bir gazetecinin ''Eylem devam ederse hükümetin tavrı ne olacak?'' sorusu üzerine Yazıcı, ''İnşallah etmez. Ederse diye varsayımlar üzerinden şimdiden bir şey söylemem mümkün değil. Sanırım eylem devam etmez'' yanıtını verdi.



''Eylemin biteceğin dair umudunuz var mı?'' sorusunu Yazıcı, şöyle yanıtladı:



''Ben bu ülkede 'bu eylem bitmesin' diye arzu eden hiç kimsenin olduğunu sanmıyorum. İşçilerimiz de bu eylemin bitmesini istiyordu. İşçiler de dahil bu eylemin bitmesini arzu ediyor. Hiç kimse karda, kışta, ortada eylem yaparak çoluğundan, çocuğundan, evinden uzak kalmayı arzu eder mi? Ama bir bilgilenme eksikliği olduğu da inancındayım. Bilgi kirliliği olduğu inancındayım. Ne verildi, ne getirildi, ne götürüldü bunları bir kez daha muhasebe etmeleri halinde hem kendilerini, hem bizleri rahatsız eden bu eyleme son verecekleri inancındayım.''



Bakan Yazıcı, ''Bu ay sonuna kadar imzalamazlarsa ne olacak?'' sorusu üzerine, ''İmzalamazlarsa bir aylık süre, ben hukukçu kimliğimle söylüyorum, hak düşürücü süredir. Hak düşürücü süre şu demek, bir aylık süre içerisinde '4/C statüsünde çalışacağım' şeklinde bir irade beyanı ortaya koymayan arkadaşımız bir daha o statüde çalışma hakkını bulamaz. O hakkı kaybetmiş olur. Dolayısıyla bu hakkı kaybetmemeleri için o bir aylık süre içerisinde başvuruda bulunmalarını sizin aracılığınızla sevgili işçi kardeşlerimize bir kez daha hatırlatıyorum'' diye konuştu.



Bir gazetecinin ''Süre uzatılması kesinlikle yok değil mi?'' diye sorması üzerine Yazıcı, ''Yasa böyle. Süre uzatılması kesinlikle söz konusu değil'' dedi.





Eylem yapan işçiler: Asla kabul etmeyeceğiz



Görüşmenin sonunda hükümete yanıtı Tekgıda-İş Sendikası Başkanı Mustafa Türkel verdi.



Eylem yapan işçilere seslenen ve Hükümetin yeni öneriyle gelmediğinin altını çizen Türkel, "4-C'yi asla kabul etmeyeceğiz, sonuç alana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.



Başbakan Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada Tekel işçilerine ay sonuna kadar eyleme son vermeleri çağrısında bulunarak, gerekirse polis müdahalesi olacağını kaydetmişti.





Meşaleli yürüyüşle işçilere destek



Başbakan'lıkta görüşme devam ederken, KESK, DİSK ve çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ile Tekel işçilerinin bulunduğu bir grup, Kızılay'da meşaleli yürüyüş yaptı.



Burada işçilere seslenen KESK Genel Başkanı Sami Evren'in konuşmasının ardından KESK ve DİSK üyelerinin bulunduğu grup, Tekel işçilerinin oluşturduğu grupla bir araya gelerek yeniden meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.



Sakarya Caddesi'ne kadar devam eden meşaleli yürüyüş, eylemin başladığı Türk-İş Genel Merkezi önünde sona erdi.



Bu arada Almanya'dan gelen bir grup işçi de yürüyüşe katılarak Tekel işçilerine destek verdi.





Erdoğan kadın işçilere 4C'yi önermiş



Bu arada Tekel işçisi kadınların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptıkları görüşmede, Erdoğan'ın tek çözüm olarak 4C'yi önerdiği belirtildi.



Görüşmeyi yapan Tekel işçileri Arife Güneş ve Müzeyyen Ermin, Türk-İş önünde basın açıklaması yaptı. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile görüşmek üzere Keçiören'deki evine gittiklerini belirten kadın işçiler, ''Biz hanımefendi ile görüşmek üzere gittik, 3.5 saat bekledik. Sürpriz oldu. Başbakan ile görüştük'' dediler.



Kadın işçiler, ''Başbakan bize, 'geri dönün. Sizin için 4C'den farklı çözüm yok' dedi. Bayan ve çocukların orada olmasından üzgün olduğunu, sendikaların 4C konusunda işçileri yanlış bilgilendirdiğini söyledi. Bize, 'gidin arkadaşlarınızla konuşun. 4C'yi alın, gidin. Başka çözüm yok, ay sonuna kadar size müdahale etmiyoruz. Müsaade ediyoruz, ama kusura bakmayın, ay sonundan sonra müdahale edeceğiz ve böyle bir eyleme de bir daha izin vermeyeceğiz' dedi'' iddiasında bulundular.





Doktorlar bugün uyarmıştı



Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Diş Hekimleri Birliği üyeleri, açlık grevinin bitirilmesi kararından önce bugün TEKEL işçilerini ziyaret etti.



TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, işçileri muayene eden doktorların işçilerin sağlıklarının iyi olmadığını rapor ettiklerini anlatarak şunları söyledi:



''Arkadaşlarımız yaptıkları muayeneleri aktarıyor, yüzdeler belirtiliyor. Kronik hastalıkların alevlendiğini söylüyor. Hastalık ve hasta adları veriyor. Tekrarlıyorlar: 'İşçilerin sağlıkları iyi değil'. Yetmiyor, işçiler açlık grevinde. Biz hekimiz, işçilerin sağlıkları iyi değil. Hekimlerin burada bulunuyor olması hiçbir şeyin güvencesi değildir.



Karda kışta, soğukta yağmurda olmasını geçtik, normal koşullarda bile bir gün değil, 3 gün değil 60 gündür sokakta olmak dile kolay, bir de açlık grevi... Ankara'nın göbeğinde olmanız, sağlıkçıların çevrenizde olması hiçbir şeyin güvencesi değildir, olamaz."





