Erdoğan ile Trump telefonu böyle kapatmış: Görüşelim...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye'yi mahvederiz" mesajı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını yazdı.

Selvi iki liderin telefonu şu şekilde kapattığını bildirdi:

Trump: “Diyalog halinde olalım”

Erdoğan: “Görüşelim...”

Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesi yaptıştı. Erdoğan, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek bu çerçevede Türkiye'nin, NATO'da müttefiki olan ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlatmıştı. İki lider, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele aldı. Erdoğan, Türkiye'nin Kürtler ile hiçbir sorunu olmadığını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadelenin amaçlandığını vurguladı. Görüşmede, ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındığı aktarılmıştı.

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