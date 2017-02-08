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BBC Türkçe

Erdoğan ile Trump görüşmesinde 'terörle mücadele' vurgusu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada "iki liderin, terörün her türlüsüne karşı mücadeleye bağlı olduklarına" vurgu yapıldı

08 Şubat 2017 06:52

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin "stratejik ortak ve NATO müttefiki Türkiye'ye desteğini vurguladığı" belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin "yakın" ve "uzun soluklu" olarak nitelendiği açıklamada, "iki liderin, terörün her türlüsüne karşı mücadeleye bağlı olduklarına" vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Trump, ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini bir kez daha vurguladı ve Türkiye'nin IŞİD karşıtı kampanyaya katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti" ifadelerine yer verildi.

Görüşmenin 45 dakika sürdüğü belirtildi.

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