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Erdoğan ile Selman telefonda görüştü

İki lider, Astana ve Soçi'deki zirveyi ele aldı

26 Kasım 2017 02:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan  Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud'la telefonda görüştü. 
 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon  görüşmesinde, baştaSuriye olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele  alındı.

Erdoğan'ın, Astana süreci ve Soçi'deki üçlü zirve çerçevesinde Suriye  meselesine çözüm arayışı konusunda, Suud Kralı Selman'la bilgi paylaşımında  bulunduğu belirtildi.

Macron ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde de, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, DEAŞ'tan  temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine bırakılmamasının yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığı vurgulandı. 

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