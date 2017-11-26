Erdoğan ile Selman telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud'la telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, baştaSuriye olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan'ın, Astana süreci ve Soçi'deki üçlü zirve çerçevesinde Suriye meselesine çözüm arayışı konusunda, Suud Kralı Selman'la bilgi paylaşımında bulunduğu belirtildi.

Macron ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde de, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine bırakılmamasının yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığı vurgulandı.