Erdoğan ile Ruhani Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda Suriye'yi görüştü.

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcanmasının önemine işaret edildi.

Erdoğan: Türkiye'nin tavrı net

Kimyasal silahların kullanımı konusunda Türkiye'nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.