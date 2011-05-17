-ERDOĞAN İLE RICCIARDONE TERÖRÜ GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, terörizmin bölgenin bir problemi olduğunu belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bu çerçevede görüştüklerini kaydetti. Ricciardone, Başbakan Erdoğan ile Yenimahalle'deki helikopter alanı Heliport'ta basına kapalı gerçekleşen görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan ile gayet güzel bir görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Görüşme talebinin kendilerinden geldiğini ifade eden Ricciardone, bu fırsat için Başbakan Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ABD için çok önemli bir müttefik olması dolayısıyla, daima Türkiye'nin bakışını anlamak istediklerini belirten Ricciardone, liderlerin görüşmelerini ilerletmek durumunda olduğunu kaydetti. "Görüşmede PKK ile mücadelenin mi yoksa Ortadoğu'daki gelişmelerin mi öne çıktığını" soran gazeteciye Ricciardone, genel olarak rutin gündemdeki konuları ve özellikle bütün bölgesel konuları ele aldıklarını belirterek, "Terörizm tabii ki bu bölgenin bir problemidir. Bu çerçevede görüştük" dedi. Başbakan Erdoğan'a ABD Başkanı Barack Obama'dan özel mesaj iletip iletmediğine ilişkin olarak Ricciardone, görüşlerini Erdoğan'a ilettiğini, Erdoğan'ın görüşlerini de Washington'a ileteceğini söyledi. Erdoğan ile görüşmelerinde, Obama'nın, ülkesinin Ortadoğu politikası ile ilgili yapmayı planladığı belirtilen açıklamaya ilişkin detayların paylaşılıp paylaşılmadığının sorulması üzerine Ricciardone, "Türkiye'nin, özellikle Başbakanın bölgedeki girişimleri bizim için her zaman çok önemli, çok büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Onun için geldim" dedi. "Terörle mücadelede işbirliğinin daha da yüksek seviyeye çıkacağına ilişkin bir garanti sundunuz mu? Özel mesaj nedir?" şeklindeki soruyu Ricciardone, "Bu konuda özel bir şekilde fazla görüşmedik. Genel bir şekilde bölgenin olaylarını konuştuk" diye yanıtladı. Başbakan Erdoğan'ın ABD yönetiminden talebinin ne olduğunun sorulması üzerine, Ricciardone, "Biz her zaman müttefik olarak çok yakın istişarede bulunuyoruz. Bu çerçevede geldim. Çok faydalı, çok iyi, çok güzel bir fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu. Görüşmenin özel bir anlamı olup olmadığı sorusu üzerine de Ricciardone, "Başka bir şey yok" yanıtını verdi.