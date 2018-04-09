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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü| Gündem: Doğu Guta'daki saldırılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

09 Nisan 2018 17:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminin Suriye'nin Duma ve Doğu Guta bölgelerindeki saldırılar olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdiği görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

İki liderin, ay başında Ankara'da gerçekleşen ÜDİK toplantısından ve Suriye konusundaki Üçlü Zirve'nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdikleri kaydedildi.

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