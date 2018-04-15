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Dünya

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan görüşmede, Suriye'deki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı

15 Nisan 2018 01:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Suriye'deki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Erdoğan, "Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına" işaret ettiği görüşmede, "bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini" vurguladı.

Suriye'de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit eden iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

Kremlin'den açıklama

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ‘ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye düzenlediği füzeli saldırıların sonucunda bu ülkenin etrafındaki kötüleşen durumu' görüştüğü belirtildi.

"Başkan Putin, Batılı ülkeler grubunun eylemlerinin BM Tüzüğü'nü ve uluslararası hukukun temelinde yatan normları ve prensipleri kaba bir şekilde ihlal ettiğini vurguladı" denen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Rus ve Türk tarafları, olup bitenlerin ışığında Suriye'de siyasi çözüm sürecinin gerçek anlamda ilerlemesine yönelik ikili işbirliğinin yoğunlaştırılması gerekliliğini kabul ediyor."

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