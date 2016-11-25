Erdoğan ile Putin Suriye'yi görüştü

Suriye'de Esad'a bağlı hava kuvvetlerinin saldırısında üç Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile saldırı konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Operasyonu'nun Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu vurguladı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini de belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgide, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların da ele alındığını bildirdi.

Halep'teki insani krize çözüm çabaları

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yürütülen operasyonda Türk askerlerini hedef alan saldırıya ilişkin görüş ve bilgi teatisinde bulunan Erdoğan ve Putin'in, Halep'teki insani krize çözüm bulma çabalarını hızlandırma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

İlişkiler her alanda daha da güçlendirilecek

İki lider, Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecini destekleme kararlılıklarını teyit etti ve ilişkileri her alanda daha da güçlendirmenin önemine vurgu yaptı. Erdoğan ve Putin, Başbakan Binali Yıldırım'ın 6 Aralık'ta Moskova'ya yapacağı ziyarete ve 2017'nin ilk yarısında gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye ÜDİK toplantısına da değindi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab bölgesindeki saldırıda 3 asker hayatını kaybetmiş, 10 asker de yaralanmıştı. TSK, saldırının Suriye rejimi tarafından havadan yapıldığını duyurmuştu.

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Reuters/DW, ÇA/BÖ