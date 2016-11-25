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Erdoğan ile Putin Suriye’yi görüştü

Fırat Kalkanı operasyonunda iki günde 5 asker şehit oldu

25 Kasım 2016 21:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Görüşmede Suriye konusunu ve Türk askerine yönelik saldırının ele alındığı bildirildi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, iki lider arasında geçen görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Putin ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde Suriye’de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesiyle ilgili konu da görüşüldü. Putin, Suriye topraklarında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Erdoğan’a başsağlığı diledi.”

Türk tarafının talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Putin ve Erdoğan’ın Suriye krizinin çözümü konusunda görüş alışverişi yaptığı ifade edildi. Görüşmede, farklı düzeylerdeki temaslar da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin değerlendirildiği de kaydedildi.
 

İki günde 5 asker şehit

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri bir şehit daha verdi. Genelkurmay Başkanlığı, El Bab çevresinde devam eden çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu, beş personelin de yaralandığını duyurdu. Dünkü hava saldırısında ağır yaralanan astsubay kıdemli çavuş Halt Topuz da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Böylece hava saldırısında şehit düşen sayısı 4’e yükseldi. İki günde toplam şehit sayısı ise 5 oldu.

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